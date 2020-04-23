23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sivas'ın Ulaş ilçesinde çocuklar evlerinde kutlama yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sivas'ın Ulaş ilçesinde çocuklar evlerinde kutlama yaptı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verilmesinden dolayı Ulaş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan çocuklar balkonlarını ve odalarını balonlarla ve Türk bayraklarıyla süsledi. Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İclal Çağlak ve kardeşi Ulaş İlkokulu 1.sınıf öğrencisi Nisa Çağlak, bayram sevincini ailesiyle birlikte yaşadı. Kaynak: AA