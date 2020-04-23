23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir köy muhtarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinde ziyaret ettiği çocuklara Türk bayrağı ile balon verdi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir köy muhtarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinde ziyaret ettiği çocuklara Türk bayrağı ile balon verdi.

Yenice köy odasını günün anlam ve önemine uygun olarak süsleyen muhtar Volkan Bozlak, evleri ziyaret ederek, çocuklara bayrak ve balon hediye etti. Köydeki çocuklar da bunlarla, evlerinin balkon ve camlarını süsledi.

Bozlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler yaşandığını söyledi.

Bugünün önemli olduğunu vurgulayan Bozlak, şöyle konuştu:

"Bugün hem Meclisimizin kuruluşunun 100. yılı hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız. Gönül isterdi ki çocuklarımıza armağan edilen bu güzel günü, okullarda, meydanlarda kutlayalım ama ne yazık ki salgın nedeniyle bu sene evlerimizde kutlayacağız. Muhtarlık olarak çocuklarımız, heyecanı yaşamadan 23 Nisan'ı geçirsin istemedik."

Kaynak: AA