23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli polisler, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokakları dolaşarak çocukların bayramını kutladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli polisler, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokakları dolaşarak çocukların bayramını kutladı. Polis ekipleri, süsledikleri araçla 23 Nisan şarkıları eşliğinde sokakları dolaştı. Çocukların mutluluğuna ortak olan polis ekipleri, bayrak ve balon hediye etti. Kaynak: AA