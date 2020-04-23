23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli polisler, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokakları dolaşarak çocukların bayramını kutladı.
23.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:19
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli polisler, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokakları dolaşarak çocukların bayramını kutladı.
Polis ekipleri, süsledikleri araçla 23 Nisan şarkıları eşliğinde sokakları dolaştı.
Çocukların mutluluğuna ortak olan polis ekipleri, bayrak ve balon hediye etti.
Kaynak: AA