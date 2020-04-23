23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için araçları Türk bayrağı ve balonla süsleyerek konvoy yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için araçları Türk bayrağı ve balonla süsleyerek konvoy yaptı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar balkon ve pencerelerden itfaiye ekiplerine destek verdi, teşekkür etti. Ekipler, yaptıkları anonsla çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı ilçede bulunan hoparlörlerden anons edildi. Kaynak: AA