23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk bayrağı dağıtıldı.
23.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:50
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk bayrağı dağıtıldı.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Cumhuriyet Polis Merkezi ekipler tarafından hazırlanan Türk bayrakları, çocuklara evlerinde teslim edildi.
Polis ekipleri, çocukların bayramlarını kutlayarak, evlerinde kalmaya devam etmelerini istedi.
Kaynak: AA