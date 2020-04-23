23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk bayrağı dağıtıldı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk bayrağı dağıtıldı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Cumhuriyet Polis Merkezi ekipler tarafından hazırlanan Türk bayrakları, çocuklara evlerinde teslim edildi. Polis ekipleri, çocukların bayramlarını kutlayarak, evlerinde kalmaya devam etmelerini istedi. Kaynak: AA