23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Bir Elde Sen Uzat Sivas Grubu" üyeleri öksüz ve yetim çocukları sevindirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Bir Elde Sen Uzat Sivas Grubu" üyeleri öksüz ve yetim çocukları sevindirdi. Grup üyeleri kentteki öksüz ve yetim çocukların evlerini ziyaret etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kurallarına ve hijyen tedbirlerine uyan grup üyeleri ziyaret ettikleri çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Grup üyeleri çocuklara pasta ikramında da bulundu. Kaynak: AA