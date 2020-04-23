23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu evlerinde yaşadı.
23.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:46
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu evlerinde yaşadı.
Evlerinin pencereleri ve apartmanları okul gibi süsleyen çocuklar, balkonlarda 23 Nisan şiirleri okudu.
Öğrenciler ayrıca anne ve babalarının yardımı süsledikleri odalarında çeşitli etkinlikler yaptı.
Çocuklar, kutlama mesajlarının bulunduğu videoları da öğretmenlerine gönderdi.
Kaynak: AA