23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu evlerinde yaşadı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu evlerinde yaşadı.

Evlerinin pencereleri ve apartmanları okul gibi süsleyen çocuklar, balkonlarda 23 Nisan şiirleri okudu.

Öğrenciler ayrıca anne ve babalarının yardımı süsledikleri odalarında çeşitli etkinlikler yaptı.

Çocuklar, kutlama mesajlarının bulunduğu videoları da öğretmenlerine gönderdi.

Kaynak: AA