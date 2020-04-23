23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İslahiye 75. Yıl İlk ve Ortaokulu Müdürlüğünce Yeni Mahallede düzenlenen etkinlikte evlerinde kalan ve balkonlarından etkinliği izleyen 20 eve bayrak ve balon dağıtıldı.

Bu kapsamda yapılan etkinlikte evinde kalan vatandaşlar için bir binanın teras katına kurulan ses sistemi ile çocuk şarkıları seslendirildi. Çocuklar ve aileler coşkuya ortak oldu.

Etkinlikte havaya onlarca balon bırakıldı.

İslahiye Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Şahmaran, Yeşiova, Yelliburun ve Çubuk mahallelerindeki çadırlarda oturan mevsimlik tarım işçilerinin yaklaşık 150 çocuğuna Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

Araban

Araban ilçesindeki programda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun talimatı üzerine İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve kurum amirlerinin araçları Türk bayraklarıyla donatılarak ilçe merkezindeki tüm cadde ve sokaklar siren ve korna çalarak konvoy halinde tur attı.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu ile eşi Nesrin Mutlu'nun da katıldığı program renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: AA