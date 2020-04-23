23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri'nin Tomarza ilçesinde törenle kutlandı.
23.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:14
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri'nin Tomarza ilçesinde törenle kutlandı.
Törende, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Sosyal mesafe kurallarına riayet edilen törene Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt'un yanı sıra, okul müdürleri, öğretmenler, Tomarza MHP İlçe Başkanı İbrahim Özcan, Tomarza İYİ Parti İlçe Başkanı Ümit Koçoğlu katıldı.
Kaynak: AA