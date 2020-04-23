23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı CHP Edirne İl Başkanlığı üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çiçek sundu.

CHP Edirne İl Başkanlığı üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çiçek sundu.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve partililer, sosyal mesafe kuralına uyarak saygı duruşunda bulundu ve anıta çiçek bıraktı.

Gaytancıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini belirterek, "Bunlar geçer, önemli olan Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının başlattığı demokrasi mücadelesini gelecek nesillere aktarabilmektir." dedi.

Gürkan da belediye ekiplerinin de içerisinde yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin koronavirüsle mücadelede vatandaşlara hizmet götürdüğünü aktardı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Gürkan, şöyle konuştu:

"Egemenliğin doğrudan millete verilmesinin yıl dönümü. Bugün cumhuriyet rejiminin Türk milletiyle kavuşmasının ilk taşlarının döşendiği yılın yıl dönümüdür. Bu bağlamda başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın mimarı ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için gözünü kırpmadan canını vermiş şehitlerimizi anıyoruz."

Kaynak: AA