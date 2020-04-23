23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Afyonkarahisar'ın Çay, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Afyonkarahisar'ın Çay, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çay ilçesinde Dörtyol meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sadık Semerci, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serkan Köylü, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Dazkırı Dazkırı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Küçük tarafından kent merkezindeki Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajla program sona erdi. Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçeye bağlı Altınova Köyünde yaşayan 7 yaşındaki Umut Aydın ile 4 yaşındaki Elif Emer ve ailelerini ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Kaynak: AA