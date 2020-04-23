23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Bilecik'in Pazaryeri, Gölpazarı ve Bozüyük ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri, Gölpazarı ve Bozüyük ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci katıldı. Gölpazarı ilçesinde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Antunışık Atatürk Anıtına çelenk sundu. Tören saygı duruşunda bulunulması be İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Bozüyük ilçesinde düzenlenen törende de İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Atatürk Anıtına çelenk koydu. Törenlerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlendi. Kaynak: AA