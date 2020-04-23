23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nizip'te kutlandıNizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde, diğer ilgililer ise Osmanlı Parkı'nda çok sayıda balonu gökyüzüne bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nizip'te kutlandı Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde, diğer ilgililer ise Osmanlı Parkı'nda çok sayıda balonu gökyüzüne bıraktı. Polisler ise süslemiş olduğu araçlarla şehit turu yaparak megafonla 23 Nisan'a özel şarkılar dinletti. Kaynak: AA