23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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23 Nisan, Antalya, Güncel, Haber

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Antalya ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü kutlanıyor.

23.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:22
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Antalya ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü kutlanıyor.

Serik ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında az sayıda katılımcının saygı duruşunda bulunduğu törende İstiklal marşı okundu.

Törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ayhan Aktürk, Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan katıldı.

Akseki

Akseki'de ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Törenin ardından ise Akseki'nin cadde ve sokaklarında bando ve maskot eşliğinde şehir turu atıldı.

Evlerindeki balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar ve çocuklar da korteji alkışlayıp, kutlamalara eşlik etti.

Manavgat'ta çocuk korosundan 23 Nisan marşı

Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel seslendirdikleri "Yüce Armağan 23 Nisan" isimli marşa klip çekti.

Koro Şefi Müzisyen Tayfun Yılmaz'ın koordinesinde video konferans sistemiyle bir araya gelen 70 korist, marşı evlerinde seslendirdi. Bu anlar, klip olarak da hazırlandı.

Sosyal medya aracılığıyla paylaşılan klip ilgi gördü.

Kaynak: AA

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