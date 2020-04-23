23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şevli, mesajında, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü coşkuyla karşıladıklarını ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bugünü tüm çocuklara bayram olarak hediye ettiğini anımsattı.

Hem meclisin kuruluşunun 100. yılını hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Güçlü Türkiye'nin yarınları olan çocuklarımızın büyüdüklerinde ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacaklarına olan inancımız tamdır. Milli birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek ve hep beraber çalışarak daha müreffeh bir geleceğe ulaşabiliriz. Canları pahasına bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, bu bayramın tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim."

Kaynak: AA