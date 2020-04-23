23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Süslenen balkonlar Anons İstiklal Marşı Röportaj Artvin Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Süslenen balkonlar

Anons

İstiklal Marşı

Röportaj Artvin Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren trene, Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda kişi katıldı.

Kentte, saat 11.00'de belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı çalındı.

Balkonlarını Türk bayrağı, balon ve değişik materyallerle süsleyen vatandaşlar, çocuklarıyla balkonlara çıkarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Hoparlörlerden ayrıca, öğrencilerin okuduğu şiirler ile 23 Nisan şarkıları da dinletildi.

Vali Yılmaz Doruk da eşi Meral ve oğlu Melih Taha Doruk ile evinin balkonuna çıkarak kutlamalara katıldı. Doruk ve ailesi, ellerindeki bayrakları sallayarak belediye hoparlöründen çalan şarkı ve şiirlere eşlik etti.

Kaynak: AA