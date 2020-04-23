23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
23.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:58
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakamlık binası önünde gerçekleşen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunumunu gerçekleştirildi.
Törene, Kaymakam Muharrem Coşgun'un yanı sıra yetkililer katıldı.
Törende yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyuldu.
Kaynak: AA