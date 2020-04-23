23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hakkari'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Hakkari'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Valilik binası önünde sosyal mesafe kuralları gözetilerek sağanak altında düzenlenen tören, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve şube müdürleri Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etmesi ile son buldu.

Törene, siyasi parti temsilcileri ve bazı kurum amirleri de katıldı.

Etkinlikler kapsamında balon ve Türk bayrakları ile süslenen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne ait ekip araçları, şehir merkezi ve mahalleleri dolaşarak 23 Nisan ve çocuk şarkıları çaldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce 23 Nisan'a özel klip hazırlandı.

Klipte, okul, boş sınıflar, evlerinde ders çalışan çocuklar, dronla evlerinin balkonundaki çocuklara hediye verilmesi, polis ekipleri ve Mustafa Kemal Atatürk'e ait kesitler yer aldı.

Kentteki bazı vatandaşlar da çocuklarıyla evlerinin camlarını ve balkonlarını süsleyerek bayramı kutladı.

Kaynak: AA