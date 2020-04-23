23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muş'un Malazgirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan törende Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Öte yandan Malazgirtli çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bayraklarla süsledikleri evlerini kutladı. Saltukgazi Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Ela Doğan (8) ile Asya Doğan (10) kardeşler Türk bayrağıyla süsledikleri evlerinde şiir ve şarkı söyledi. Kaynak: AA