23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Kulp'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Kulp'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak Kulp Hükümet konağı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, okul müdürleri ve bazı öğretmenler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kaynak: AA