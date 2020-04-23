23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Türk bayraklarıyla süslenen apartmanlar Ellerinde Türk bayrağıyla balkonlara çıkan aileler ve çocuklar Palyaçoların çocuklar için hazırladığı gösteri Çocukların palyaçoların gösterisini balkonlardan izlemesi İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in elinde Türk Bayrağı ile gösterilere katılması...

Türk bayraklarıyla süslenen apartmanlar Ellerinde Türk bayrağıyla balkonlara çıkan aileler ve çocuklar Palyaçoların çocuklar için hazırladığı gösteri Çocukların palyaçoların gösterisini balkonlardan izlemesi İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in elinde Türk Bayrağı ile gösterilere katılması Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile röportaj BİNGÖL - Bingöl Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan çocuklar için 10 ayrı noktada müzik eşliğinde palyaçolu animasyon gösterisi yapıldı. Kaynak: AA