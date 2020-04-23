23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
İslahiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla program düzenlendi.
23.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:54
İslahiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla program düzenlendi.
İslahiye Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumu programına koronavirüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 10 kişi katıldı.
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlanan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA