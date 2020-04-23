23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor İslahiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla program düzenlendi.

İslahiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla program düzenlendi. İslahiye Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumu programına koronavirüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 10 kişi katıldı. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlanan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Kaynak: AA