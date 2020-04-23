23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:20
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, cumhuriyetin temel kurumlarından olan ve millet iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belitti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilime, teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olduğunu ifade eden Soytürk, "Çocuklar, insanlığın ortak umudu, geleceği ve en önemli hazinesidir. Çocuklara çağdaş yaşamın tüm olanaklarını sunan, onların ruhsal ve bedensel olarak en iyi biçimde yetişmeleri için çaba gösteren toplumlar, gelişimlerini sürdürerek geleceğe güvenle bakabilmektedir. Unutulmamalıdır ki, umudumuz, en önemli zenginliğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Soytürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının, coşku ve sevincin dünya çocuklarıyla paylaşıldığı dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediği müstesna bir bayram olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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