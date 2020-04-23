23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Mina İşlek (6) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutladı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Mina İşlek (6) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutladı.

Mina İşlek anne ve babasının yardımıyla evinde hazırladığı köşede "23 Nisan" şiirini seslendirdi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla bayramı evde kutlamak zorunda kaldıklarını işaret eden İşlek, herkese salgınla mücadele için "Evde kal" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA