23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da TBMM'nin açılışının 100. Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'da TBMM'nin açılışının 100. Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Kocatepe Parkın'da İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program sona erdi. Törene, Yalçın'ın yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil, Şube Müdürleri ve öğretmenler katıldı. Kaynak: AA