23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Patnos ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Patnos ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir, Şube Müdürü Fikret Ayaz, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı. Programda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu ve katılımcıların maske taktığı gözlendi. Kaynak: AA