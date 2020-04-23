23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Eleşkirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
23.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:42
Eleşkirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Eleşkirt Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, çelenk bıraktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA