23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Çelenk sunumu
Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
23.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:23
Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında az kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un Atatürk Anıtına çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından son buldu.
Kaynak: AA