23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Çelenk sunumu Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında az kişinin katılımıyla gerçekleşti. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un Atatürk Anıtına çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından son buldu. Kaynak: AA