23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sonel, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, yarının büyükleri çocukların sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Mesajında çocuklara hitap eden Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Bu bayram sizler için şenlik, milletimiz için gurur günüdür. Sizler Türk milletinin ve devletinin geleceği, sevinci ve ümit kaynağısınız. Bizler, siz çocuklarımıza güveniyoruz. İnanıyorum ki sizler kendinize sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirecek, tarihinizden aldığınız öz güvenle büyük başarılara imza atacaksınız. Bu yıl koronavirüs sebebiyle maalesef bir araya gelemiyor, bu büyük bayramın sevincini bir arada yaşayamıyoruz. Biliyorum ki sizler evlerinizde aynı sevinç ve coşkuyla yine bayram şiirleri okuyor, resimler yapıyor ve şarkılar söylüyorsunuz. En kısa zamanda yeniden birlikte bayram meydanlarında buluşacağımızı ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimiz'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle; gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Coşkumuzun ve yaşama sevincimizin sürekli olması dileğiyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA