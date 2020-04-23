23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Çelenk sunumu
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23 Nisan, Güncel, Haber

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Çelenk sunumu

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik.. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

23.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:22
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Çelenk sunumu

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik.. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa'daki Heykel semtinde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sosyal mesafe kurallarına uyulan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Balıkesir

Balıkesir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çanakkale

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çanakkale'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen törene, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, CHP İl Başkanı Metin Ural, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törende, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde az sayıda görevli saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla sona erdi.

Eskişehir

Eskişehir Valiliği önünde gerçekleşen törende, sosyal mesafe kurallarına uyularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Çelenk sunumu

Kaynak: AA

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