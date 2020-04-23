23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Atatürk Anıtı'nda tören Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Bursa'daki Heykel semtinde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sosyal mesafe kurallarına uyulan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Kaynak: AA