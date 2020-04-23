23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu "eve sığdırdılar" Bolu, Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler evlerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Bolu, Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler evlerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Bolu'da faaliyet gösteren özel bir okul, öğrencilerle kutlama videosu hazırladı.

Odalarına Türk bayrakları asan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bayramı sokaklarda kutlayamadıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

Videoda, 23 Nisan ile ilgili yaptıkları resimleri ellerine alarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu kutlayan çocuklar, Atatürk'e bugünü kendilerine hediye ettiği için teşekkür etti.

Kendilerinden sonra gelecek nesillere daha yaşanabilecek bir dünya için söz veren çocukların videoları, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Mudurnu ilçesinde eğitim gören öğrenciler de 23 Nisan'ı evlerinde çektikleri videolarla kutladı.

Jandarma ekipleri çocukların bayramını kutladı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, salgın nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan çocukları ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hediyeler verdi.

Ekipler, başta şehit ve gazi çocukları olmak üzere tüm çocukların bayramını kutladı, çocuklar da jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), ilkokul öğrencileriyle kutlama videosu hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, çocuk oyun odalarında eğitim alan minik dostlarına sosyal medya üzerinden ulaşan KO-MEK'in, onlarla Türk bayrağı yaptığı bildirildi.

Yapılan bayrakların 23 Nisan öncesinde çocukların evlerinin balkon ve pencerelerine asıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklar kendi elleriyle çizip boyadıkları Türk bayraklarıyla 23 Nisan coşkusuna anlam kattı. KO-MEK, evde kalınan dönemde eğitimlerine uzaktan devam etti. Bu kapsamda 850 çocuğa uzaktan eğitim verilmeye başlandı. Çocuk oyun odası eğitmenleri çocuklara Türk bayrağı çizimi ve boyaması konusunda videolar hazırladı. 23 Nisan sabahına yaptıkları bayraklarla uyanan minikler, bayram coşkusuna renk kattı."

Şiirler ve İstiklal Marşı okuyan öğrencilerin evlerindeki pencereleri de süslediği video, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Sakarya

Sakarya'da Bahçelievler Gazi İlkokulu 4-D Sınıf Öğretmeni Selma Bayrakçı ve öğrencileri, evlerinde kameranın karşısına geçti.

Türk bayrağının önünde ebeveynlerinin yardımıyla söyledikleri sözleri videoya çeken öğrenciler, tüm çocukların bayramını kutladı.

Öte yandan, kent genelinde evlerinin balkon ve camlarını süsleyen öğrenciler, Türk bayrakları astı.

Bartın

Bartın'da öğrenciler, Türk bayrakları, balon ve yazılarla süsledikleri evlerinde söyledikleri şarkı ve şiirlerle bayramlarını kutladı.

Videolar sosyal medyada beğeni topladı.

Bartın Fatih İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Yelken ile Gökkuşağı Anaokulu öğrencisi Şener Efe Yelken kardeşlerin aileleri de çocukları için evlerinde özel süslenmiş sahne hazırladı.

Yelken kardeşlerin mikrofonla sahnede okudukları şiir ve şarkılar, sosyal medyada ilgi gördü.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye hoparlöründen gün boyu çocuk şarkıları ve mehter marşları çalındı.

Kaynak: AA