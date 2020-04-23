23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ile Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

23.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:12
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ile Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İlidi, mesajında, 23 Nisan'ın Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisin kurulduğu bugünün hem Kurtuluş Savaşında halkı zafere götüren yolun başlangıcı hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan İlidi, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 'milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' şiarıyla yürütülen İstiklal mücadelesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, vatanın kurtarılması ve Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle nihai hedefine ulaşmıştır. Bugün bir kez daha bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarıyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki, yarınlarımızı temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye'nin barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstelenecektir. Bu bayramlar sizler için şenlik, milletimiz için gurur günüdür. Sizler geleceğimizin sevinç kaynağı ve ümidisiniz. İnanıyorum ki sizler kendinize sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirecek, tarihinizden aldığınız özgüvenle büyük başarılara imza atacaksınız."

Her sene büyük bir coşkuyla kutladıkları 23 Nisan'ı bu yıl Kovid-19 salgınından dolayı evlerde hazırlanan etkinliklerle kutlayacaklarını aktaran İlidi, "Geleceğimiz için sizlerin sağlığı ve esenliği her şeyin üstündedir. Ümit ediyoruz ki bu zorlu süreçleri ülke olarak ardımızda bırakıp yarına daha sağlıklı ve daha sağlam adımlar atacağız. Çocuklar sizlerin, Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerimle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Malazgirt

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, mesajında, milletin bağımsızlığının sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü çocuklara bayram olarak armağan edişini bir kez daha coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Ülkenin gelişip yükselmesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine çıkabilmesinin çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesine, tarihin gurur dolu sayfalarından ilham alarak günümüzün ihtiyaçlarına göre donatılmasına bağlı olduğunu aktaran Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Meclisimizin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, destansı Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk meclisimizdeki tüm vekilleri bir kez daha rahmetle ve minnetle anarken, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, yarınlarımızın teminatı olan tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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