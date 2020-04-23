23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Yeşil, mesajında, bir asır önce, TBMM'nin açılmasıyla ulusun tüm dünyaya egemenliğini ve bağımsızlığını ilan ettiğini belirtti.

TBMM'nin açılması ve cumhuriyetin ilanıyla Anadolu insanının demokratik bir ortamda hak ve özgürlüklerini kullanmanın ayrıcalığına kavuştuğunu, devletin gerçek sahibi olduğunu ifade eden Yeşil, şunları kaydetti:

"Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' sözüyle devletin yönetiminin millete ait olduğunu vurgulamıştır. Ulusumuzun verdiği bağımsızlık ve egemenlik savaşının ardından ülkemizin kalkınması için yeni bir mücadele başlatılmıştır. Nitekim Atatürk ve arkadaşları, kalkınma için Zonguldak'ın önemini daha o günlerden görmüş ve maden ocaklarına sahip çıkmışlardır. Zonguldak, cumhuriyetimizin ilk ili olmuştur. Kuşaklar boyu aktarılan üretim kültürüyle çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak üzere ülkemiz için ürettik."

Kaynak: AA