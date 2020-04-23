23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Epcim, mesajında, Cumhuriyetin temel yapı taşı TBMM'nin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak hediye ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü karşılamanın sevincini yaşadığını belirtti.

Türk milletinin 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları öncülüğünde başlattığı kurtuluş mücadelesinin, TBMM'nin açılışıyla milletin toprakları üzerindeki egemenlik hakkından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Epcim, şöyle devam etti:

"Bu karar milletimizi Anadolu'dan silip atmak, parçalara ayırıp sömürgesi haline getirmek isteyen emperyalist güçlere karşı geri adım atılmayacağı ve kesin bir suretle mücadeleden asla vazgeçilmeyeceği fikrini cisme büründürmüştür. TBMM'nin açılışı yurdumuzun dört bir yanında işgal kuvvetlerine karşı mücadele veren milli iradenin simgesi ve cumhuriyete giden yolda en önemli safhalardan birisi olmuştur."

Epcim, milleti bugünlere ulaştıracak bu safhanın aynı zamanda yeni bir devlet, yeni bir yönetim ve küllerinden doğup devraldığı mirası yeni ufuklara taşıyacak yeni nesillerin de yeşermesine imkan tanıdığını aktardı.

Bu gerçekliğin idrakinde bir lider olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM'nin açılışı ile aynı günü milletin evlatları ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak hediye ettiğini anımsatan Epcim, Atatürk'ün davranışının, milletini geleceğe taşıyacak yeni nesillere inanç ve güveninin, çocuklara verdiği değerin en büyük göstergesi olduğunu belirtti.

Epcim, bu bilinç ve idrakle durmadan, yorulmadan ülkesi ve milleti için çalışma, geçmişinden aldığı mirası emin bir geleceğe ulaştırma gayesinde fertlere yüklediği sorumluluğun her zamankinden daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Ülkesi ve milletiyle kenetlenmiş, zorluklar karşısında yılgınlığa düşmeyip mücadele azminin her defasında daha da artan ve yoluna yekvücut olarak devam eden milleti hedef ve ideallerine ulaşmaktan hiçbir gücün alıkoyamayacağına işaret eden Epcim, şunları kaydetti:

"Küresel ya da bölgesel ölçekte karşılaştığımız problemler, hedeflerimize daha güçlü ve sağlam bir şekilde ulaşabilmemiz adına birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemiz, koşullara göre ilkelere daha sıkı ve ödün vermeden bağlanmamız gerektiğini açıkça göstermektedir. TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla aziz milletimize en derin saygı ve tebriklerimi sunuyor, ülkemiz ve milletimizin geleceği, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri ve yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA