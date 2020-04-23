23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Adana'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve kurumun diğer yöneticilerinin katılımıyla düzenlendi.

Protokolde yer alan isimler ve tören tertibinde görevli personel, maske kullanıp sosyal mesafe kurallarına göre alanda yerlerini aldı.

Veysel Durgun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mersin

Mersin'de de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene katılanlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyup maske taktı.

Hatay

Hatay'da, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende, Kovid-19 önlemlerine uyulduğu gözlendi.

Osmaniye

Osmaniye'de, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasından sonra İstiklal Marşı okundu.

Albak, törendeki konuşmasında, 23 Nisan'ın Türk milletinin her güçlüğü aşabileceğinin en büyük simgesi olduğunu söyledi.

Çocukların ülkeyi geleceğe taşımasına yönelik, sorumlu ve duyarlı bütün çabalara destek verildiğini belirten Albak, "Çocuklarımızın 23 Nisan günü sınıflarını süslediği gibi evlerini de süslediklerini, evlerini bayram yerine çevirdiğini biliyorum. Balkonlardan İstiklal Marşı'mızı okurken yaşadıkları heyecan ve coşkuyu görür gibiyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA