23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Belediye Başkanı Tanju Özcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

23.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:34
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Belediye Başkanı Tanju Özcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100'üncü yıl dönümünü, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak milletçe birlik ve beraberlik içinde bir kez daha kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Ümit, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesi sürdüren, geleceğine yön veren Türk milleti için TBMM'nin kuruluşunun, Türk demokrasinin, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğinin timsali, özgürlüğünün güvencesi olduğunu kaydetti.

Ümit, TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, istiklalin temini kadar istikbalin de tesis edilmesi gerektiği gerçeğinden hareketle 23 Nisan'ın, Türk çocuklarına ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edildiğine de değindiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan, bir asırdır tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlanmaktadır. Bu yıl ne yazık ki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde, buruk, ama yine de gönüllerimizde coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, Kurtuluş Savaşı'mızda aziz milletimiz her ferdiyle zafere uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan nasıl mücadele vermişse bu salgın sürecinden de aynı şekilde hep birlikte topyekun mücadele ederek çıkacağımıza olan inancım tamdır. Bu mutlu günün 100'üncü yılı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, hür irademizi ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi ve bu toprakları bize vatan yapan kahraman ecdadımızı rahmet ve şanlı gazilerimizi şükranla yad ediyorum."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da mesajında, bağımsız ve özgür yaşama ülküsüyle demokratik bir cumhuriyete sahip olmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusça gösterilen çabaların en önemli dönüm noktalarından TBMM'nin açılışının 100. yılını kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaladıklarını belirtti.

Ulu Önder Atatürk'ün barışın, sevginin ve umudun temsilcileri, aydınlık Türk geleceğinin güvencesi çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm Türk ulusuna kutlu olması temennisinde bulunan Özcan, mesajında şunları belirtti:

"Bu yıl 23 Nisan'ı Kovid-19 salgını nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. Ancak coşkumuz, mutluluğumuz yüz yıl önceki gibi aynı. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacak ve nice 23 Nisan'ları milletçe coşkuyla sağlık, mutluluk içinde kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canları pahasına mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisan'larda buluşmak dileğiyle."

Kaynak: AA

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