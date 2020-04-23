23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Muş Valisi İlker Gündüzöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gündüzöz, mesajında, milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Gündüzöz, mesajında şunları kaydetti:

"100 yıl önce beka mücadelemizi veren aziz milletimizin sesi Gazi Meclis, yine aynı ruh ve iradeyle varlığını korumaktadır. Milletimizin tüm hassasiyet ve haysiyetinin temsil ve ifade mekanı olan Gazi Meclisimiz geçmişte kutsal vatan topraklarımıza nasıl sahip çıktıysa bugün de aynı hassasiyetle sahip çıkarak bayrağı gelecek nesillere devredecektir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu meclisimizin kahraman üyelerini, milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle yad ediyorum. Al bayrağımızın semalarımızda huzurla dalgalanması uğruna şehit düşen tüm aziz şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını, milletimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını kutluyorum."

Kaynak: AA