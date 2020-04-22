23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cora, mesajında, aziz milletin bir asır önce bağımsızlık yolunda milli egemenliğin temellerini atmak için gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine birlik ve beraberlik içinde büyük bir mücadele verdiğini belirtti.

İstiklal ve istikbali için yedi düvele karşı eşsiz bir savaş veren milletin destansı mücadelesi sonucu, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurulan Gazi Meclisin, birliğin, beraberliğin, dirliğin, kardeşliğin, özgürlüğün ve egemenliğin simgesi ve güvencesi olduğunu vurgulayan Cora, "23 Nisan 1920 sadece TBMM'nin açılış tarihi değil, vatanını, hürriyetini, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutan aziz Türk milletinin iradesinin dışında hiçbir gücü, hiçbir vesayeti, bağımsızlığı yolunda hiçbir engeli tanımadığının ilanıdır." ifadesini kullandı.

Cora, Kurtuluş Savaşı'nda yazdığı kahramanlık destanı ile vatanı ve yüce Meclisi millete emanet eden ecdadın, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin bugün dünyada saygı duyulan ve örnek alınan bir ülke olmasının temellerini attığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bir asır önce bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü bütün dünyaya ilan eden milli irade, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin desteği ile büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru yürümeye devam etmektedir. TBMM hem Kurtuluş Savaşı hem de 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında milletçe ortaya koyduğumuz tarihi değiştiren direniş sayesinde hainlere teslim olmamış, milletin emanetine sahip çıkmış ve iki kez gazi ünvanı ile şereflenmiştir. Bizler kahraman ecdadımızdan aldığımız milletimizin emanetini, en kıymetli varlıklarımız olarak gördüğümüz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha güçlü ve daha büyük bir şekilde teslim etmek, onlara daha parlak yarınlar hazırlamak için çok çalışıyoruz."

Cora, kuruluşundan bugüne Gazi Meclisin çatısı altında ülkeye hizmet eden tüm meclis başkanlarına ve milletvekillerine şükranlarını sundu.

Gururla kutladıkları TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde başta Cumhuriyetin kurucusu, TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Cora, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA