23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

22.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:16
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hacısalihoğlu, mesajında, Milli Mücadele sürecinin sonunda kurulan TBMM'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Misak-ı Milli'nin ilanıyla başlayan kurtuluş mücadelesinin, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla yeni bir safhaya ulaştığını vurgulayan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu mutluluğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak dünya çocuklarına armağan etmiştir. Büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla sürdürülen bu mücadele, imkansızlıklara rağmen zaferle sonuçlanmıştır. Cumhuriyetimiz, millet egemenliğine dayalı olarak inşa edilmiş ve kendisine hedef olarak muasır medeniyet seviyesinin üstüne ulaşmayı belirlemiştir."

Hacısalihoğlu, TBMM'nin açılışının ve milli egemenliğin kabulünün 100. yıl dönümünü bir kez daha coşku ve sevinçle kutladıklarının altını çizerek, milletin, özellikle de çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Hacısalihoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, millete bağımsızlığı ve devleti kazandıran tüm kahramanları, şehitleri ve gazileri rahmetle yad ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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