23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Van'ın Özalp ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Kaymakamlık binası önünde koronavirüs tedbirleri uygulanarak düzenlenen tören Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son bulan törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Kaynak: AA