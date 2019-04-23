23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mardin'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Mardin Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından çelenk sunuldu.

Kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değindi.

Çocuklara iyi bir gelecek ve ülke bırakmanın gayreti içinde olduklarını belirten Sarı, eğitim ve öğretim kalitesinin artmasına yönelik çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de öğrencilerin hayatlarına katkı sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları, semazen ve çeşitli gösterilerle devam eden törende çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Vali Yardımcıları Osman Demir, Mesut Uslu, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Mustafa Tokgöz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahim Zengin, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA