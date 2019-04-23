23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'te çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete çocuklarla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra Masal Parkı'nda devam eden törende konuşan Mete, Türk milletinin var olma mücadelesi içerisinde egemenliğini kesin olarak ilan ettiği, tarihin nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Etkinlikler kapsamında, Büyükşehir Belediyesinin 260 çocuktan oluşan Çocuk Korosu sahne aldı, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi ve şiir okundu.

Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Yalçın, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri ile davetliler, okulların açtığı stantları gezdi.

Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte, çocuklar da doyasıya eğlendi.

Öte yandan, Vali Davut Gül de temsili olarak makamını Emine Konukoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Kadir Sancar'a bıraktı.

Adıyaman

Adıyaman'da Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altındal, burada yaptığı konuşmada, milli birlik ve beraberliği zedeleyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini belirtti.

23 Nisan'ın çocukların günü olduğu ifade eden Altındal, "Sizlerden beklentimiz ülkemizi teknikte, teknolojide ve ekonomik alanda dünyanın en güçlü ülkesi yapmak için çalışmanızdır." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sergiledi ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Vali Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Malatya

Malatya'da kutlamalar, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın çelenk sunmasıyla başladı.

Etkinlikler kapsamında Malatya Valisi Aydın Baruş da makamını Yeşilyurt Sadiye Ünsalan İlkokulu öğrencisi Nida Uvat'a bıraktı.

Merkez Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Gazi Mustafa Kemal'in 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak geleceğin büyükleri ve halk iradesinin teminatı çocuklara armağan ettiğini hatırlatarak "Cumhuriyetimizin, milli iradenin ortaya koyduğu anlayışla kurularak çocuklara ve gençlere miras bırakıldığı unutulmamalıdır. Sevgili çocuklar, bu miras en çok sizindir, size emanettir." ifadelerini kullandı.

Kutlamalar, öğrencilerin şiirler okuması ve okul gruplarının çeşitli gösterileriyle sona erdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'nda düzenlenen kutlamalar, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyması, saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikler çerçevesinde Vali Vahdettin Özkan da Yaşar Gölcü İlkokulu öğrencisi Esila Ceritli'ye makamı bıraktı.

Daha sonra Yahya Kemal İlkokulunda düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, "Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, memleket meselelerine duyarlı, özgürlüğü, bayrağı ve vatanı uğrunda her türlü fedakarlığı yapacak şekilde yetiştirmek için bütün gücümüzle gayret ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sergiledi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 11 Nisan Stadı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, burada yaptığı konuşmada, 99 yıl önce düşmanların cennet vatana göz diktiğini ancak Türk'ün hür yaşama arzusunun buna izin vermediğini söyledi.



Konuşmanın ardından öğrenciler, ellerindeki bayraklarla tören geçişi yaptı.

Tören, protokol üyelerinin katılımıyla oluşturulan "sevgi çemberi" etkinliğinde öğrencilerin el ele tutuşarak şarkılar eşliğinde dans etmesiyle son buldu.



Kilis

Kilis'teki kutlamalar kapsamında Vali Recep Soytürk, makamında öğrencileri kabul ederek taleplerini dinledi.

Daha sonra Nihat Başoğlu İlkokulunda düzenlenen törende, Türk ve Suriyeli öğrenciler çeşitli gösteriler sundu ve şiirler okundu.

Törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediyeleri de verildi.

Programa, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA