Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Masal Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Türk milletinin var olma mücadelesi içerisinde egemenliğini kesin olarak ilan ettiği tarihin nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışıyla vatan topraklarının her köşesinde süren milli direnişin daha da güçlendiğini ifade eden Mete, "Meclisimizin aldığı kritik kararlar sonucunca milletçe zorluk ve imkansızlıklara rağmen yürüttüğümüz Kurtuluş Savaşı hafızalardan silinmeyecek bir başarıyla nihayete erdirilmiş, yepyeni bir ruh ve imanla yeni bir devletin temelli atılmış, şanlı Türk milletini ezelden ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir." diye konuştu.

Mete, planları zulüm ve sömürge üzerine kurmuş zihniyetlerin bu topraklar üzerinde kurdukları hain planlar, tarihin hiçbir döneminde son bulmadığı gibi günümüzde de son bulmamış, yarınlarda da bulmayacağını hatırlattı.

Çocuklara seslenen Mete, şöyle devam etti:

"Ülkemizi sınır güvenliği, siyasi ve ekonomi gibi alanlarda baskı altına almaya çalışan güçlere karşı verilecek en büyük mücadele, her alanda dünyayla rekabet edecek bir Türkiye için kendimizi çağın bilgi, birikim ve donanımına sahip olarak yetiştirmemizdir. Bunu başara bildiğimiz takdirde şimdinin çocukları yarının güçlü gençleri olarak sizler ülkemizin gelişim, değişim ve yükseliş potansiyelinin kaynağı olacaksınız. Ülkemiz, 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda güçlü, refah ve lider ülke konumuna sağlam adımlarla ilerlerken bizler maarif davasının fertleri olarak kendisini tanıyan, kendisine güvenen, gelişime ve değişime açık donanımlı, girişimci, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller olarak yetişmenizi sağlamak adına her zaman siz çocuklarımızın yanında olacağız."

Törende, Büyükşehir Belediyesinin 260 çocuktan oluşan Çocuk Korosu sahne aldı, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi, şiir okundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Başsavcı Ali Ulvi Yılmaz, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Yalçın, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri ile davetliler, okulların açtığı stantları gezdi.

Çeşitli oyunların yer aldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Kaynak: AA