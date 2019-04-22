Gaziantep'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın Hayvanat Bahçesi ile Dülük Tabiat Parkı'na girişlerin ücretsiz olduğu belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en büyükleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan'da ziyaretçilerine ücretsiz.

Hayvanat Bahçesi, bünyesinde yer alan Safari Parkı'nda, kızıl geyikler, alageyikler, benekli geyikler, ceylanlar, karacalar, dağ keçileri, tiftik keçileri, kamerun koyunları, maymunlar, haflinger ve midilli atları, kangurular, tibet öküzleri, mandalar, develer, kangurular, lamalar, deve kuşları, tavus kuşları gibi bir arada yaşayabilen 25 farklı türde toplam 257 hayvan ile yaklaşık 50 farklı türde 500 kanatlı hayvan bulunuyor.

Şahin öğrencilerle tramvaya bindi

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medyadan hiç tramvaya binmedikleri yönünde video paylaşan çocuklarla tramvayda yolculuk yaptı. Şahin, ilkokul öğrencileriyle Burç Kavşağı Durağı'nda tramvaya bindi, Masal Park'ındaki Mutlu Kafe'de öğrencilere ikramda bulundu.

Şahin, "Çocukların tramvaya binmesi, ulaşımla ilgili çalışmaları görmesi, şehri görmesi çok önemli. Onların talebini yerine getirdik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarla ilgili çalışmaların geleceğimiz açısından önemli olduğunu gösteren bir haftaya başlatıyoruz. Türkiye'nin en genç nüfusu olan şehriyiz. 2 milyonluk şehrin 1 milyonu 18 yaş altında bulunuyor. Çocuk dostu, genç dostu bir şehir olmak için, çocuklarla birlikte, gençlerle birlikte ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, yarın Dülük Tabiat Parkı'nın ücretsiz olduğu müjdesini verdi.

Kaynak: AA