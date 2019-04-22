Mardin Valisi Mustafa Yaman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yaman, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920'nin ülkemiz ve dünya çocuklarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak armağan edildiğini anımsattı.

Çocukların, milletin umut çiçekleri ve aydınlık yarınları olduğunu vurgulayan Yaman, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar; en önemli servetimiz ve umut kaynağımız olan sizlerin bayramında, mutluluğunuza ortak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Tüm dünya çocukları ile el ele vererek birlikte barış, kardeşlik ve sevgi tohumlarını dünyaya ekeceksiniz.

Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelede emeği geçmiş herkesi saygı ve rahmetle yad ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99'uncu yılını, milletimizin ve cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum."

Kaynak: AA