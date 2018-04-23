23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bursa'nın İznik ilçesinde kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bursa'nın İznik ilçesinde kutlandı.
Kadir Koyutürk İlkokulu'nda düzenlenen törende, anasınıfı öğrencilerinin mehter takımının gösterileri ilgi gördü.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende, çeşitli yarışmalarda derecelere giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, öğrenci velileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.