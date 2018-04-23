23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tunceli Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Okulu öğrencileri Adana'yı gezdi.

Vatanda Eğitim Derneği Başkanı Sebahattin Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile dernekleri işbirliğinde Tunceli'den gelen 19 öğrenci ve 8 öğretmeni Seyhan İşitme Engelliler Ortaokulu'nda ağırladıklarını belirtti.

Her iki okulun öğrencilerinin kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdiğini, öğrencilere ikramlarda bulunulduğunu ifade eden Aslan, "2014 yılı başında kurulmamıza rağmen 4 yılda güzel kamu yararına işler yaparak eğitim gören, başarılı olan ve imkanı bulunmayan 86 bin çocuğumuza ulaşarak destek verdik. Allah'ın izniyle bu desteğimiz inşallah verilecek desteklerle çığ gibi büyüyecektir." dedi.

Aslan, programın gerçekleşmesinde emeği geçen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sonel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile kurum, kuruluş ve işletmelere teşekkür etti.