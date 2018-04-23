Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

İslahiye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, İlçe Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ ile askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokole çiçek takdiminin ardından okunan şiirler ve dünya çocuklarını selamlama ile devam eden etkinlikte protokol, çadırdaki yerini 75. Yıl ilk ve ortaokulu öğrencilerine bıraktı. Kaymakam Yıldırım ve protokol, programın diğer kısmını izleyicilerin yanında yer alarak izledi. Program Fevzipaşa Yatılı Bölge Okulu öğrencilerinin jimnastik gösterisi ve Barış Manço'lu müzikli gösteri ile sona erdi.

Programda dünya çocuklarını temsilen iki Suriyeli öğrenci de yer aldı.



Araban Araban ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Etkinlikler, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreni ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda, Kaymakam Emin Bağlı ve Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ile daire amirleri ve ilçe halkının katıldığı program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Program, öğrenciler tarafından ront gösterilerinin yapılması, şiirlerin okunması, koro gösterisi, oratoryo gösterisi ve folklor gösterisiyle sona erdi.

Kutlamalara, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Taşkın Kılıç, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

GAZİANTEP (AA) – Araban ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.



Araban ilçesinde TBMM'nin 98. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtında çelenk bırakma töreni ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan'ın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sürdü.



İlçe merkezindeki ilk ve orta okul öğrencilerinin katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda, Araban Kaymakamı Emin Bağlı ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ile daire amirleri ve ilçe halkının katıldığı program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam eden program, öğrenciler tarafından ront gösterilerinin yapılması, şiirlerin okunması, koro gösterisi, oratoryo gösterisi ve folklor gösterisiyle sona erdi.

Kutlamalara, Araban Kaymakam Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.