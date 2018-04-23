Erzurum'un Oltu ve İspir ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Oltu ilçesindeki tören, Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, ilçe şehir stadyumunda devam etti.

İlçe Kaymakamı Şenol Turan, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Erdal Şahin ve İlçe Belediye Başkan Vekili Ekrem Cebeci, stadyumu dolduran kalabalığın bayramını kutladı.

Kutlamalarda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sergilendi.

Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif ve kültürel faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Tören, protokol üyeleri, veliler ve öğrencilerin birlikte çektiği halaylarla son buldu.



İspir

İspir'de düzenlenen tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk koyulup, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hükümet Konağı'nda başlayan tören, İspir Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliklerle sürdü.

Törende öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine yönelik yapılan konuşmalar ve çeşitli yarışmalarla devam etti.

İspir Anaokulu öğrencilerinin renkli dans gösterileri ile devam eden etkinlik, halk oyunları ve türkülerle son buldu.

Kutlamaların sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Törene İspir Kaymakamı Faruk Erdem, Garnizon Komutanı Asteğmen Onur Durak, Belediye Başkanı Osman Çakır, kamu kurumlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.